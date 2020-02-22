Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) разгромно обыграл «Динамо» (Минск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 8:1. Дублем в составе ЦСКА отметились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты) и Кирилл Капризов (41-я и 49-я минуты), кроме того шайбы забросили Антон Слепышев (39), Вей Линден (39), Андрей Светлаков (51) и Константин Окулов (59). За «Динамо» единственную шайбу забросил Вячеслав Грецкий (49).

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 92 очка. «Динамо» находится на 12, последнем, месте таблицы Запада, имея в активе 37 очков.

ЦСКА уже гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ. «Динамо», в свою очередь, не имеет шансов на выход в следующую стадию турнира.

Следующую встречу московский клуб проведет дома, 25 февраля команду ждет встреча с питерским СКА. «Динамо» 23 февраля в Казани сыграет с местным «Ак Барсом».