Александр Лукашенко 21 февраля провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба президента.

Генерал-майор Игорь Король назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Он освобожден от должности заместителя начальника Генштаба по боевому управлению.

Генерал-майор Руслан Косыгин назначен начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Освобожден от должности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

Полковник Владимир Куприянюк назначен первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

Полковник Виктор Гулевич назначен на пост командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.