Что известно о женщине, которую нашли мумифицированной в Минске в доме на Плеханова

В одной из квартир 14 февраля обнаружили мумифицированный труп женщины.

Следственный комитет сообщил: причину смерти 52-летней женщины устанавливают. Что еще известно об умершей, выяснял TUT.BY.

Квартира, которая давно тревожила некоторых жителей этого дома в Серебрянке, находится на шестом этаже. В ней много лет жила семья: мать и две дочери. Соседи говорят, что мать умерла примерно в 2013 году, ее старшая дочь, Светлана, в 2015-м, осталась только Татьяна.

— Сестры между собой ругались, все квартиру делили. Они обе были необщительные, мы их даже называли монашками, — рассказывает жительница этого же дома Тамара Семеновна. — Не помню, чтобы они где-то работали. Когда уже Таня одна жила, она начала по помойкам лазить. Даже по тем, что напротив нашего подъезда, на виду. Я говорю: «Таня, надо идти работать, и родственников поищи своих». Она отвечала, что у нее нет родственников.

Тамара Семеновна рассказывает, что приносила еду женщинам, когда еще все были живы.

— Крупу приносила, но они отказывались. Говорили, мама пенсию получает, но я чувствовала, что они голодали. Когда мать болела, сестры как-то сказали, что к ним придет нотариус — хотели отдать ее в психбольницу.

Женщина прикидывает, что последний раз видела Татьяну, скорее всего, в 2017 году.

— Мы с соседкой переживали, даже подходили к квартире понюхать, мало ли что. Нюхали в 2017-м, 2018-м, 2019-м, но запаха не было. Говорят, люди сигнализировали в ЖЭС, оттуда кто-то приходил, но говорили, что открывать не имеют права.

Почтовый ящик забит жировками. Последняя пришла незадолго до того, как квартиру вскрыли. Соседи говорят, что жилье снизу 14 февраля затопило — тогда приехали экстренные службы.

По информации агентства «Минск-Новости», для оказания помощи привлекли работников пожарной аварийно-спасательной части № 3 Заводского РОЧС. Через переходной люк балкона расположенной выше квартиры спасатели попали в помещение. На кухне горела конфорка, а в ванной капало из крана.

Еще одна соседка, Надежда Дмитриевна, которая живет в том же подъезде, была понятой.

— В квартиру я не заходила. Там мусора у дверей было чуть не до потолка. А мумию я видела, когда вынесли. Скрюченная, сухая, на голове ни волос, ничего. Кости такие — темно-коричневые. Мягких тканей никаких, не понять даже, она или не она. На ней были кофта и куртка, осенняя, остальная одежда, кажется, истлела, не было больше ничего на ней.

Почтовый ящик этой квартиры несколько лет был переполнен платежками. Надежду Дмитриевну это беспокоило.

— Эти жировки уже на пол падали. Как так можно? В прошлом году я понесла ее платежку в расчетно-справочный центр, к самому начальнику. Он у меня спросил, я ей родственница или нет. Раз не родственница — какое вы имели право взять документ? Я говорю: так этот документ под ногами валяется! Что ж вы все жировки посылаете, а никто ничего не проверяет.

Женщины удивляются: по их информации, в Татьяниной квартире за эти годы отключили только свет. В последней жировке числится задолженность — больше трех тысяч рублей.

Как сообщил Следственный комитет, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются.