Ровно два года назад на Олимпийских играх в Пхенчхане Беларусь выиграла золото в женской эстафете, сегодня на старт вышли две олимпийские чемпионки.

Белорусские биатлонистки заняли 13-е место на эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.

Предпоследний соревновательный день открылся женской эстафетой. Победу в гонке праздновали норвежки Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандерволд, Триль Экхофф и Марте Рёйселанд – они преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды.

Вторыми к финишу пришла команда Германии в составе Каролин Хорхлер, Ванессы Хинц, Франциски Пройс и Денизы Херрман (+10, 7 секунды). Бронзу завоевали украинки Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная (+18,4 секунды).

Белоруски Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина расположились на 13-й строчке в итогом протоколе (+3 минуты 10,7 секунды).

Ровно два года назад на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане белорусский квартет выиграл золото. Из того состава сегодня на старт вышли Кривко и Алимбекова.