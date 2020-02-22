Беларусь рассчитывает завершить двусторонние переговоры по вступлению в ВТО до июня и вступить в Организацию в конце 2020 — начале 2021 года, заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, передает «Интерфакс«.

«У нас есть определенный премьер-министром срок (вступления в ВТО — ИФ) — июнь 2020 года. Поскольку нам американцы не дали проведение заседания рабочей группы в декабре, а потом еще и россияне вместе с американцами в феврале, то наш график может незначительно сдвинуться», — сказал Евдоченко журналистам в пятницу в Минске.

Он отметил, что «даже если мы не сможем вступить летом, мы планируем завершить все двусторонние переговоры к июню этого года».

«Технически вступление в ВТО возможно четыре раза в год, на любой генеральной сессии совета ВТО. Поэтому время у нас есть до конца этого года», — заявил первый замминистра.

По его словам, сейчас цель — завершить все двусторонние переговоры к июню. Евдоченко пояснил, что если технически переговоры будут завершены к лету, то у сторон есть около полугода для сверки текстов документов, обязательств, каждая страна ещё раз проверяет все заключенные договоренности. Таким образом, продолжил он, где-то в конце года — начале следующего года Беларусь может вступить в ВТО.

Первый замминистра также рассказал, что Беларусь провела отдельную встречу с российскими партнерами по вопросу вступления в ВТО. «Мы тесно координируем наши позиции с россиянами, с тем чтобы по итогам вступления у нас не было ситуации, когда будет восстановлена граница для белорусских товаров. Российский рынок сохраняет для нас приоритет, и мы вступаем очень во многом на тех же условиях, на которых вступала Россия. Пока в наших документах мы практически не отходим от российских обязательств и нигде еще ни разу не нарушили таможенный тариф ЕАЭС», — подытожил Евдоченко.

Беларусь активизировала переговоры по присоединению к ВТО с весны 2016 года. Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска стать членом организации в 2020 году.