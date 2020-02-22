Совместное предприятие будет выпускать продукцию «Амкодор» для нужд сельского хозяйства, строительства, дорожного строительства, коммунального хозяйства на базе Национальной организации военной промышленности Египта.

Кроме того, как сообщает пресс-служба «Амкодора», подписан контракт на поставку 50 машинокомплектов для сборки на Египетском танковом заводе №200. Это будет первым этапом локализации производства техники «Амкодор».

Подписание документов состоялось во время визита белорусской делегации во глае с Александром Лукашенко в Египет на этой неделе.