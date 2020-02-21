Власти планировали поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Какие регионы помешали

Власти не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. В 2019-м в целом по стране выйти на этот уровень удалось только в отдельные месяцы. При этом на протяжении нескольких месяцев падают реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. FINANCE.TUT.BY посмотрел, из-за каких регионов властям не удается сдержать обещание по росту пенсий.

В каких регионах удалось выйти на «заветные» 40%, а в каких — нет

Власти хотели выйти на средний размер пенсий на уровень 40% от средней зарплаты по стране в 2018 году, но планы пришлось перенести на 2019 год. В прошлом году допрыгнуть до этой отметки удалось в сентябре и ноябре, в остальные месяцы — нет.

В сентябре средняя пенсия по возрасту составила 40,3% от средней зарплаты по стране. Выйти на прогнозный показатель удалось из-за падения средней зарплаты по стране на протяжении двух месяцев. В Минтруда рассчитывали, что это соотношение удастся удержать и в следующем месяце, но не получилось из-за роста зарплат. В октябре этот показатель составил 39,8%. Зато в ноябре упали зарплаты, зато по отношению к ним увеличилась средняя пенсия по возрасту — до 40,1%.

В декабре в Беларуси рванула средняя зарплата, превысив отметку в 1230 рублей до уплаты налогов. А «пенсионный» показатель упал до 36%. Добавим, что если брать среднюю зарплату за январь-декабрь (1090,9 рубля), то пенсия составили 40,9% от нее.

Если смотреть соотношение средней декабрьской пенсии по возрасту по регионам к средней зарплате в этой же области, то выйти на 40% в декабре не получилось в Минске (27%), а также в Минской и Брестской областях — 36% и 38,4% соответственно. В самых «бедных» областях этот показатель оказался выше всего — в Могилевской и Витебской (44,6% и 42,8% соответственно). Для сравнения: в Гомельской области — 41,2%, а в Гродненской — 40,7%.

Падают не только реальные пенсии, но и средние назначенные

Средний размер назначенных месячных пенсий в декабре в целом по стране составил 431,3 рубля. Это показатель сократился за последние 2 месяца прошлого года. В ноябре средняя назначенная пенсия составляла 431,7 рубля, а в октябре — 432,3 рубля.

В конце прошлого года на протяжении четырех месяцев — в сентябре, октябре, ноябре и декабре — падали реальные назначенные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию. В сентябре — на 0,5% к предыдущем месяцу, в октябре — тоже на 0,5%, в ноябре — на 0,3%, в декабре — на 0,6%.

Как отличаются пенсии по регионам

Средний размер назначенных месячных пенсий в декабре в целом по стране составил 431,3 рубля. Это показатель сократился за последние 2 месяца прошлого года. В ноябре средняя назначенная пенсия составляла 431,7 рубля, а в октябре — 432,3 рубля.

Средняя пенсия по возрасту в декабре в среднем по стране ровнялась 445,9 рубля. Выше всего она была в Минске — 469,1 рубля, а ниже всего — в Брестской области (427,2 рубля).

В Гомельской области самые большие пенсии по инвалидности (422,1 рубля).

В декабре в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 531,9 тысячи пенсионеров. Меньше всего их — в Гродненской области (284,5 тысячи), а больше всего — в Минске (480,6 тысячи).

Напомним, 19 апреля 2019 года Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил, что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. При этом данное соотношение не должно быть ниже 40%.

Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта 2019 года, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил:

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».