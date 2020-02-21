Украинский президент Владимир Зеленский в начале октября 2020-го может приехать в Гродно.

20 февраля в Совмине по итогам специального заседания утвердили проект плана подготовки к третьему Форуму регионов двух стран. Он состоится в Гродно в начале октября. Окончательную дату согласуют с украинской стороной, сообщает телеканал СТВ.

«Хотел бы сказать, что мы имеем уже предварительное согласие украинской стороны по участию первого лица, президента Украины Владимира Зеленского, в форуме», — сообщил Игорь Сокол, посол Беларуси в Украине.

Возможно, по словам посла, к мероприятиям форума будет приурочен его официальный визит.

Сумма контрактов первого Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле в 2018 году, составила 100 миллионов долларов, второго в Житомире – 540 миллионов.