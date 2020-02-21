Египетские археологи совершили важное открытие в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Они нашли подтверждение гипотезе, согласно которой тайная гробница египетской царицы Нефертити, возможно, находится за стенами гробницы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи осмотрели место упокоения Тутанхамона с помощью георадара и обнаружили за северной стеной неизвестное ранее пространство высотой 2,1 метра и длиной 10 метров. Предположение о наличии секретных камер в гробнице фараона было впервые высказано в 2015 году, однако последующие трехлетние исследования не нашли признаков потайных комнат. Новое открытие, которое археологи называют революционным, впервые доказывает гипотезу о возможной усыпальнице Нефертити.

Фараон Тутанхамон правил в Древнем Египте приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Он взошел на престол в возрасте 10 лет, умер в 19 лет. Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения. Долгое время считалось, что гробница была «проклятой», так как пресса того времени активно распространяла ложный слух, что открывшие место погребения исследователи погибли при загадочных обстоятельствах.

Царица Нефертити была «главной женой» фараона Эхнатона, отца Тутанхамона. Причины смерти Нефертити и место ее захоронения до сих пор неизвестны.