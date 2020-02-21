20 февраля на сайте РУП «Белпочта» появились требования, согласно которым в Беларуси изменились правила получения некоторых посылок из-за границы.

В частности, изменения касаются получения посылок из-за границы, вес которых превышает 10 килограмм и стоимость которых составляет более 22 евро.

Такие нововведения вносятся из-за мер реализации договора о таможенном кодексе евразийского экономического союза. Теперь в случае отсутствия данных о цене вложения либо неполных данных о получателе, такую информацию последнему придется уточнять оператору при получении.

Согласно правилам, получатель должен будет на сайте РУП «Белпочта» указать в электронном виде свои ФИО, место жительства, сведения о наименовании, количестве и цене товара, а также предоставить паспортные данные, сообщается на сайте организации.