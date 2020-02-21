Трагедия произошла 20 февраля в одном из домов в микрорайоне Боровки города Барановичи, сообщает газета «Наш край«.

По предварительной информации, семья, в которой произошла трагедия, многодетная. Помимо погибшего ребенка в ней воспитывается ещё четверо детей.

В день случившегося мать отсутствовала дома: она ездила по делам в Минск. А когда вернулась, то обнаружила супруга в постели пьяным, лежащим на ребенке, который признаков жизни не подавал.

Женщина вызвала милицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть малыша.

Мужчину задержали.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.