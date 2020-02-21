«Тяжело, когда у людей одинаковый характер». Соболенко рассказала об отношениях с Турсуновым

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в интервью корреспонденту «Прессбола» Андрею Вашкевичу рассказала об очередном воссоединении с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

На форуме «Прессбола» нередки дебаты на тему возможности вашего прогресса с Турсуновым. Одни говорят, что при Дмитрии вы уже достигли потолка и лучше не заиграете. Другие — что только Турсунов может держать Соболенко в узде, направлять на путь истинный.

Конечно, я за вторых. Но когда у нас с Димой какой-то конфликт, я сразу перехожу в категорию первых. Потом проходит какое-то время без Турсунова, и понимаю: нет, наверное, все-таки надо с ним. Хотя у меня спарринг-партнер довольно грамотный парень, умно говорит. Я стою и думаю: да, вижу в этом логику. Но интересно, что мне сказал бы Дима? И от этой мысли голова продолжает кипеть. Поэтому пришла к мнению, что доверяю только Дмитрию.

То есть инициатива вашего воссоединения исходила от вас? Вы позвонили ему, сказали: «Дмитрий Игоревич, Арина Сергеевна вас беспокоит…»

Да. До этого я его послала, заблокировала, сказала себе: «Все! Надо двигаться дальше!» Потом разблокировала, набрала его и спросила: «Двигаемся дальше?» Просто тяжело, когда у людей одинаковый характер. Тем более такой, как у нас. Если оба вспылили, лучше ненадолго разойтись по сторонам. Хотя бы на часик. Не видеть друг друга, успокоиться. Потому что если начинаем цепляться, слово за слово… Там уже сразу летят угрозы увольнения, грубые высказывания…

Грубые — это то, что мы подумали? Вы его реально посылаете на три буквы?

Ну да.

А он что?

А он отвечает: «Сама туда иди!» Блин, всякое бывает! Ведь все хотят, как лучше. Иногда получается так, как получается. Потому что все нервничают, переживают за результат. Каждый задумывается: как же так, вроде бы все делаем правильно. Дмитрий со своей стороны, я — со своей.