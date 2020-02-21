Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом рассказал пресс-секретарь грезидента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА «Новости».

В среду Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко.

«Роснефть» является ключевым поставщиком нефти в Беларусь. В 2019 году она поставила Минску 8,8 миллиона тонн нефти, что составляет половину от импорта топлива в страну. Компания также является одним из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси: владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21% долей в Мозырском НПЗ.

Как сообщили в «Роснефти», Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Беларусью и настроен конструктивно.