Российская сторона предлагает белорусским партнерам подход, который позволяет компенсировать эффект от выпадающей таможенной пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Россия предложила формулу цены на нефть для Беларуси, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает Sputnik.

Ранее президенты Беларуси и России провели телефонный разговор, в рамках которого состоялось обсуждение условий поставок нефти. Александр Лукашенко сегодня в ходе встречи с губернатором Архангельской области раскрыл подробности предложения, сделанного Владимиром Путиным.

По словам главы Минэнерго РФ, предложения российских компаний в части изменения формулы ценообразования нефти доведены до партнеров из Республики Беларусь.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно – снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», – уточнил Александр Новак.

По его мнению, такой подход позволит компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.