Груша — полезный фрукт, который не только сладкий и вкусный, но также предлагает серьезные питательные преимущества. Груши могут помочь в регулировании веса, улучшить пищеварение, снизить риск развития диабета 2 типа. Об этом передает newsyou.info.

Груши содержат много витаминов и минералов

Груша является хорошим источником витамина С. Она также содержит калий, витамин К, медь, магний и витамины группы В. Кроме того, это отличный источник клетчатки, которая помогает поддерживать регулярную работу желудочно-кишечного тракта.

Помогут снизить риск развития диабета 2 типа

Считается, что яблоки и груши особенно полезны для снижения риска диабета из-за высокого содержания клетчатки, которая, как известно, способствует снижению уровня сахара в крови. Исследование, опубликованное в 2017 году, подтверждает это, обнаружив снижение риска развития диабета 2 типа на 18% среди людей, которые сообщили, что едят больше всего яблок и груш. Согласно исследованию, для каждой груши, которую вы употребляете в неделю, риск развития диабета снижается примерно на 3%.

Груши дают полезные фитонутриенты

Груши содержат фитонутриенты или флавоноиды. Известно, что эти соединения помогают поддерживать воспаление на низком уровне путем нейтрализации свободных радикалов, которые могут вызвать повреждение клеток, что, в свою очередь, может привести к хроническим заболеваниям, таким как сердечные заболевания и рак. Свободные радикалы также связаны с преждевременным старением.

Они помогают с контролем веса

Средняя груша содержит всего 100 калорий, а клетчатка помогает подавить аппетит, чтобы вы дольше чувствовали себя сытыми.