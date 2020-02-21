Пресс-секретарь президента России заявил, что стороны продолжат обсуждение нефтяной темы.

Дмитрий Песков отказался говорить о деталях, но подчеркнул, что «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию», сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко «обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью»:

– Поставки осуществляет не российское государство, а осуществляют российские нефтяные компании.

По его словам, в четверг заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак провел совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам».

– Разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре, — заявил Песков.

Он признался, что не может «передать нюансы» обсуждения Путиным и Лукашенко нефтяной темы.

– Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции, – отметил Песков. – Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Беларуси продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны.

Отвечая на вопрос, согласились российские нефтяные компании поставлять нефть в Беларусь по более низкой цене, Песков сказал, что речь идет об «определенной цене», подчеркнув, что не может ее называть, так как это является коммерческой тайной.

– Есть компании, которые согласны это делать (снизить цену), какие-то считают для себя это невыгодным. Поэтому работа будет продолжаться.