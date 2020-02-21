Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» — российский аналог популярного британского шоу «All together now» (с 2018 года выходит на BBC). Участники должны своим исполнением развернуть не кресла наставников, а также понравиться сотне известных артистов, композиторов и продюсеров, пишет mogilevnews.by. Если «люди из сотни» хотят выразить свое одобрение, они встают со своего места и начинают подпевать конкурсанту. А красный цвет за их спиной сменяется на желтый, добавляя по одному баллу. В финал после каждого выхода проходят лишь два участника, набравшие наибольшее число голосов. Команду жюри возглавляет Сергей Лазарев, ведущий шоу — Николай Басков.

15-летняя Мария для выступления выбрала песню американской певицы Селены Гомеc «Love You Like A Love Song» в необычной версии. В результате 99 из 100 членов жюри поднялись из своих кресел. Все поражались возрасту участницы.

— Вот там, в позорном красном углу сидит Валерия Лесовская. И я призываю ее к ответу! — обратился Басков к единственной из жюри, кто не поддержал Марию Магильную.

— Ребята, простите, было бы 100! У меня бабушка родом из Беларуси. Но дело не в этом, дело в том, что вначале было «грязно». Как педагога по вокалу, меня это подкосило. Но еще раз извините меня, — оправдывалась композитор и поэт-песенник.

— Из песни-жвачки, абсолютно попсовой, вы вырулили на интересный музыкальный шедевр. И тембр прекрасный. Мы вам все поверили. Это скорее аванс — но мы все услышали, как вы много можете. Пожалуйста, не останавливайтесь, не разочаруйте и удивите нас еще раз — обратился к Марии Сергей Лазарев.