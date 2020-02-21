В Беларуси скорректирован перечень легких видов работ, которые могут выполнять подростки от 14 до 16 лет, в него включена модельная деятельность.

Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 января 2020 г. №5, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ корректирует постановление Минтруда от 15 октября 2010 г. № 144, в приложении которого указан перечень легких видов работ, которые могут выполнять подростки от 14 до 16 лет.

Список дополняется еще одним пунктом: «Участие в мероприятиях модельной деятельности: кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров)».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.