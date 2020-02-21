Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб.м.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным (глава «Роснефти» Игорь Сечин — ИФ) мы говорили, он же тоже газом занимается, газ меньше $110. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — сказал Лукашенко на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко в пятницу, цитирует Лукашенко БелТА.

«Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что это надо иметь в виду. «И ты (обращаясь к Семашко — ИФ) лучше меня знаешь это, как это считается», — сказал президент.

«Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя, кто бы к тебе из министров ни приезжал», — резюмировал Лукашенко.