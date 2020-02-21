Фото: БЕЛТА

В Брестском районе лиса откопала костные останки 70-летней давности, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В органы внутренних дел поступило сообщение, что вблизи деревни Томашовка обнаружены костные останки. Находку заметил пограничник при несении службы по охране госграницы. На место была направлена следственно-оперативная группа со специалистом комитета судебных экспертиз.

Лиса откопала костные останки в Брестском районе
Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

«Костные фрагменты находились на поверхности земли возле лисьей норы. Предполагается, что животное их выкопало. Следует отметить, что вблизи расположен обелиск в память о жертвах немецко-фашистского террора 1941-1945 годов», — дополнила Татьяна Коток.

Предварительно установлено, что останкам более 70 лет. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая определит, какому количеству людей они принадлежат, а также точную давность останков. Проводится проверка.

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