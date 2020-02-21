Курс доллара в Беларуси достиг своего исторического максимума по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу, сообщает Sputnik.

Национальный банк установил официальные курсы валют на выходные по итогам биржевых торгов:

доллар США — 2,2120,

евро — 2,3885,

100 российски рублей — 3,4401.

Таким образом, на биржевых торгах в пятницу американская валюта побила рекорд, установленный в середине января 2016 года. За день доллар прибавил 0,72 копейки.

Подорожал в пятницу и евро — на 0,98 копейки. Российский рубль, наоборот, подешевел — на 1,8 копейки за 100RUB.

С начала февраля белорусский рубль заметно девальвировался к доллару — американская валюта стала дороже на 7,4 копейки. Евро с начала месяца прибавил более трех копеек, 100 российских рублей — более пяти копеек.