Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели в карантине вместе с согражданами, эвакуированными из Китая в свете распространения коронавируса COVID-19. О своем решении министр сообщила в четверг, 20 февраля. Скалецкая добавила, что будет находиться «в тех же условиях», что и остальные украинцы.

«Мы тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания» в карантине, заявила министр. По ее словам, Украина учла все стандарты Всемирной организации здравоохранения и практику других стран, которые также вывезли своих граждан из Китая.

Размещение эвакуированных в поселке Новые Санжары омрачено протестами

Министр раскритиковала акцию протеста около медицинского центра Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области. Она отметила «панику и неприятие, негатив и агрессию» собравшихся, которые выступали против размещения украинцев в этом медучреждении на карантин. Протестующие забросали камнями полицейских и автобус с эвакуированными, который въехал на территорию санатория. В результате несколько правоохранителей пострадали.

«Эти люди — наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности», — подчеркнула Скалецкая. Она призвала украинцев поддержать эвакуированных и поблагодарить их «за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас». По данным Минздрава, у прибывших пока не выявлено признаков заболевания.

Президент страны Владимир Зеленский ранее также раскритиковал организаторов протеста. Их поведение демонстрирует «далеко не лучшую сторону нашего характера», заявил глава государства. Зеленский особо выделил беспрецедентные меры безопасности, которые приняли власти Украины.

Уже более 2200 жителей планеты скончались от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19. Большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай, где была зафиксирована вспышка. Ряд стран, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из КНР. Эвакуированных помещают в 14-дневный карантин.