«Зубр Капитал» инвестировал в белорусскую fintech-компанию

«Зубр Капитал» через фонд Zubr Capital Fund I приобрел миноритарную долю в белорусском Myfin Group – маркетплейсе банковских продуктов и услуг, предоставляемых в России и Беларуси.

Как рассказали в «Зубр Капитал», сумма сделки стандартная для фонда – от 5 до 10 млн долларов. Инвестиции направят на совершенствование платформы, а также на укрепление позиций компании на российском и белорусском рынках.

Дополнительным драйвером роста для Myfin Group станет партнерство с платформой Zabiray.by – мультибанковской платформой для оформления рассрочек в интернет-магазинах онлайн.

Myfin Group – fintech-компания, представленная сайтами bankiros.ru, mainfin.ru, myfin.by. Платформа помогает связать банки и их клиентов, предоставляя цифровые решения по поиску кредитов, вкладов, курсов валют и иной финансовой информации.

Компания является резидентом ПВТ. В Беларуси myfin.by посещает 3,2 млн уникальных пользователей в месяц. Порталы bankiros.ru, mainfin.ru имеют 3 млн ежемесячных посещений.

Поясняется, что по выручке российская часть бизнеса Myfin Group растет в 2 раза в год и уже составляет 70 процентов от общей выручки компании.

Для российского рынка 2019 год стал рекордным по выдаче потребительских кредитов – более 45 млн выданных займов. Около 6 млн кредитов было подобрано при помощи онлайн-инструментов.

Что касается Беларуси, здесь ситуация несколько иная: почти половина белорусских потребителей (44 процента) предпочитает потребительские кредиты в формате рассрочки.

«Принимая решение об инвестициях в Myfin Group, мы понимали, что компания работает на растущем рынке и имеет отличную команду, которая способна реализовать самые амбициозные планы», – отметил СЕО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов.

«Мы рады, что в данный момент нашего развития привлекли сильного партнера, который поможет расширить модель нашего бизнеса и значительно вырасти по всем показателям в ближайшие годы», – сказал директор ООО «Майфин» Алексей Паничев.

Кроме Myfin Group, в инвестиционном портфеле фонда Zubr Capital Fund I на данный момент находятся еще 8 белорусских компаний: Soft Club, 21vek.by, av.by, Uniflex, Softline, Targetprocess, MediaCube, «Мила».