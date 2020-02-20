В связи с развитием эпидемии коронавируса, защитные маски стали востребованным товаром.

В некоторых регионах Китая маска пользуется не только устойчивым спросом, но и считается дефицитным товаром.

Повлиять на ситуацию намерены инженеры Xiaomi, которые работают над созданием «умной» защитной маски.

В настоящее время разработчики Xiaomi зарегистрировали патент на устройство в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO), а само устройство находится на этапе проекта.

Согласно документации, средство профилактики получит специальный вычислительный модуль.

В этот модуль будет вмонтирован процессор, устройство для хранения информации, батарейный блок и передатчик для обмена данными.

Кроме электронного наполнения, маска будет очищать вдыхаемый воздух.

Благодаря наличию технологичного оборудования, маска сможет следить за уровнем загрязненного воздуха, вдыхаемого пользователем.

При этом аппаратура будет фиксировать, сколько времени человек находился в маске.

За счет того, что устройство можно подключить к смартфону, специальное приложение будет отображать всю собранную информацию с учетом качества воздуха в месте пребывания пользователя.

Известно, что защитное устройство сможет передавать информацию не только о качестве воздуха в городе, но и о погоде.

Новинка сможет выявлять нарушения дыхания и давать рекомендации позволяющие поддержать здоровье пользователя.

Такая возможность предусмотрена благодаря установке нескольких датчиков здоровья и гироскопа.

Они будут фиксировать процесс дыхания, рассчитывать находится ли пользователь в движении и, принимая во внимание, каким воздухом дышит пользователь, приложение расскажет, насколько эффективно маска справляется с загрязнением.

Само устройство и стандартный воздушный фильтр, будут работать от батареи.

Пока нет информации о начале производства и поступлении маски в продажу.

Также разработчик не сообщает, на каких рынках будет распространяться новинка, и сколько она будет стоить.

Известно, что обычная медицинская маска не способна защитить от инфекции коронавирусом.

Это значит, что новая разработка от Xiaomi будет пользоваться спросом у населения.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в Китае и мире, производитель не будет заинтересован в затягивании с реализацией продукта.