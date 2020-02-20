Стало известно о первых жертвах коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего две недели на карантине в Иокогаме. Телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщил, что умерли мужчина 87 лет и женщина 84 лет, оба японцы. Эти пассажиры были госпитализированы около недели назад.

По данным NHK, у умерших пассажиров вирус обнаружили 11 и 12 февраля, у обоих имелись и другие заболевания. Общее число заразившихся на судне достигло 621, причем у 322 заболевших вирус был выявлен без симптомов. Это стало крупнейшим скоплением больных коронавирусом за пределами Китая.

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двух граждан России на лайнере.

67-летний житель Омска, директор сети стоматологических клиник Сергей Попов, находящийся на лайнере, рассказал РИА «Новости», что изоляция на судне «условная»: «никакой тут ловушки нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо». Пассажирам разрешают гулять по палубам.

«Питание разносят такое, что нам никогда и не снилось. С утра приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград, яблоки и даже ананасы приносят, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят», — рассказал Попов.

По его словам, раньше разрешалось выходить на палубу один раз, теперь можно гулять три раза.

19 февраля на лайнере закончился двухнедельный карантин, на берег сошли примерно 500 человек, сообщил минздрав Японии. Высадка продлится до 21 февраля. Всего на борту было 3,7 тысячи человек. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина. Лайнер покинули несколько сотен американцев, канадцев и австралийцев, они должны будут пройти карантин на родине.

Власти Японии не сообщают, сколько всего человек остается на борту. Предположительно, покинуть Diamond Princess не могут члены экипажа, а также те, кто жил с заболевшими в одних каютах. В Японии возникли опасения, что эвакуация с круизного лайнера может привести к вспышке заболевания в стране. Однако медицинские власти заверили, что после двухнедельного карантина нет опасений, что у этих людей коронавирус может быть обнаружен в дальнейшем.