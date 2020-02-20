Авария произошла 17 февраля на трассе в Ивьевском районе.

Микроавтобус VW T5 ехал по трассе между Ивьем и Юратишками. В какой-то момент на дорогу выбежал лось и столкнулся с машиной. По словам водителя, в ДТП никто из людей не пострадал, хотя если бы на месте буса была бы легковушка, то «лось лежал бы в салоне». Он также добавил, что машину восстанавливать смысла уже нет, пишет «АвтоГродно».

После удара лось отбежал в канаву и упал. Через минут 40 он перестал дышать.

Егеря рассказали, что животное весило около 400 кг.