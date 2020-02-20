Беларусь закупила 160 тысяч тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве, сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость — коммерческая тайна. Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии», — заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко в четверг в Минске.

Он уточнил, что закуплено 160 тыс. тонн нефти.

Ранее в четверг BNS со ссылкой на «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) сообщило, что в Клайпеду (Литва) в марте придут два танкера нефти для Беларуси. В концерне «Белнефтехим» эту информацию подтвердили, но не назвали страну-продавца нефти. Сейчас стало известно, что нефть российская.

Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси.