В Лиде 61-летний местный житель 17 февраля принёс в банк для обмена три купюры номиналом 100 долларов США. Банкноты вызвали сомнения в подлинности у сотрудника банка, о чём было сообщено в милицию, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Как пояснил мужчина, данные банкноты он обменял у неизвестного гражданина на рынке ещё несколько лет назад.

Эксперты установили, что один из денежных билетов является подлинным. А вот две другие 100-долларовые купюры нового образца изготовлены не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Федеральной резервной системы США.

Модернизированные банкноты номиналом 100 долларов выпустили в США около пяти лет назад, и до недавних пор воспроизвести их новые средства защиты злоумышленникам не удавалось. Однако с начала года на исследование в экспертные подразделения области уже второй раз попадают фальшивые стодолларовые купюры нового образца.