Обществу необходимо уделить внимание не просто социальным и экономическим гарантиям, но и правовой защите учителя. Такое мнение высказала журналистам во время посещения колледжа заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, передает БЕЛТА.

Чиновник отметила, что в стране уделяется повышенное внимание педагогическим вопросам в целом — от совершенствования учебных программ до создания комфортного психологического климата в коллективах. Во главе угла также вопросы социальной защиты педагогов, заработной платы.

«Важно говорить сегодня и о защите учителя правовыми средствами. В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя», — отметила Ольга Чуприс. Она обратила внимание на опыт других стран. Например, в Казахстане введена административная ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей.

«Мы присмотрелись к этому опыту и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя. Ведь это человек, с которым каждый из нас идет по жизни и от которого во многом зависит, как сложится наша дальнейшая судьба», — отметила Ольга Чуприс.