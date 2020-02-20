Президент России Владимир Путин на встрече с жителями Петербурга пожелал получателям маленьких зарплат и пенсий не отчаиваться и не болеть, передает BBC.

Об этом он сказал 19 февраля после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку.

«Думаю, очень трудно», — сказал Путин, отвечая на вопрос женщины, как, по мнению президента, ей живется на 10 800 рублей в месяц.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Петербуженка не унималась и спросила президента: «Вы знаете, сколько стоит сходить в магазин и купить продукты на один день?» — и не дослушала его рассуждения о прожиточном минимуме.

В ответ на жалобу женщины на высокую стоимость коммунальных услуг, за которые она платит 4 000 рублей, Путин заметил, что в других странах видел «разваленные дома», которые разрушаются из-за законов, не позволяющих повышать квартплату и выселять неплательщиков.

Путин упомянул о социальных программах поддержки. После вопросов об инвалидах и пенсионерах, получающих 3800 рублей в месяц, президент России пожелал согражданам не отчаиваться и не болеть.