— В понедельник, 17 февраля, Олег Григорьевич простился с коллективом и сказал, что уже найден претендент на должность директора, — рассказали в центре. — Никаких подробностей своего ухода он не сообщил, но в центре говорят, что Олегу Суконко предложили должность ученого секретаря, однако он отказался, и неизвестно, останется ли Олег Григорьевич в РНПЦ, который возглавлял почти 10 лет, передает kp.by.

Олегу Суконко 68 лет. Он доктор наук, профессор, опытный хирург-онкоуролог. Суконко называют крепким хозяйственником. Под его руководством проведена реконструкция центра, построены новые медицинские объекты. На финансирование РНПЦ онкологии и медицинской радиологии тратится в разы больше средств, чем на все остальные научно-практические центры страны.

В 2015 году в онкоцентре был открыт суперсовременный и дорогостоящий ПЕТ-центр, оборудование которого позволяет не только проводить раннюю диагностику онкозаболеваний, но и подбирать индивидуальные схемы лечения для каждого пациента. На открытии ПЕТ-центра присутствовал Александр Лукашенко. Глава государства не единожды посещал РНПЦ, последний раз — в октябре прошлого года, когда открывался пансионат для пациентов и их сопровождающих.

— Олег Григорьевич, безусловно, крепкий хозяйственник, он старался сделать из РНПЦ фешенебельную больницу, — поделился своими мыслями на анонимных условиях ведущий сотрудник центра. — Но престиж и авторитет любому медучреждению создают кадры. Койка не лечит, суперсовременное дорогостоящее оборудование ценно только тогда, когда на нем работают профессионалы. А в РНПЦ, к сожалению, наблюдался отток кадров.

С 20 февраля в РНПЦ новый руководитель. Им стал Сергей Поляков — доктор наук, заведующий лабораторией онкоурологической патологии.

В настоящее время Олег Суконко — член Совета Республики. Причем в ноябре 2019 года был переизбран в верхнюю палату парламента на второй срок.