В январе текущего года валютные депозиты населения и предприятий, а также валютные резервы РБ сократились на 503 млн. долларов. Это было вызвано, снижением доходов НПЗ и бюджета от экспорта нефтепродуктов, а также значительными объемами погашения государственного долга.

Беларусь не прожила еще и двух месяцев в условиях новых отношений с Россией на рынке нефти, а финансовые последствия для нашей страны уже оказались довольно ощутимыми. И проблема не только в том, что в страну снизились поступления валюты, но и в изменении поведения людей и предприятий на финансовом рынке.

Банки лишаются валютных депозитов

В первую очередь, конечно, происходящие события сказались на финансовом состоянии нефтеперерабатывающих заводов. Данных об этом пока нет, но имеются сведения об изменении величины сбережений белорусских предприятий в банках. И тут ситуация грустная.

Валютные средства юридических лиц в январе текущего года снизились по сравнению с декабрем на 235,5 млн. долларов – до 4,27 млрд. долларов, хотя в январе прошлого года они увеличились на 133,3 млн. долларов. Стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, и находящихся вне банковского оборота, в январе 2020 года уменьшилась на 4,8 млн. долларов – до 727,8 млн. долларов. В январе 2019 года снижение равнялось 20,5 млн. долларов.

Таким образом, банковская система РБ за месяц лишилась средств предприятий на 235,5 млн. долларов. Трудно сказать, какая часть этих потерь приходится на НПЗ, но, по-видимому, весьма значительная.

Впрочем, физически лица в январе текущего года накапливали валюту в банках, но не так активно, как год назад. Величина валютных средств населения на всех вкладах в банках выросла за январь на 16,3 млн. долларов – до 7,55 млрд. долларов. В январе прошлого года она поднялась на 72,2 млн. долларов. Это вряд ли можно отнести на счет уменьшения валютных доходов населения, скорее всего, причиной является резкое уменьшение процентов по валютным депозитам в белорусских банках. Средняя ставка по новым долгосрочным валютным вкладам опустилась до 1,16% в январе текущего года с 2,23% в январе 2019 года.

На важность ставок указывает то, что срочные вклады физических лиц, номинированные в иностранной валюте, в январе сократились на 17,5 млн. долларов – до 6,2 млрд. долларов, хотя январе прошлого года данные депозиты выросли на 48,3 млн. долларов. Таким образом, отношение населения к срочным валютным депозитам за год кардинально изменилось.

Переводные валютные депозиты физических лиц, то есть, в основном, их средства на банковских карточках, в январе текущего года увеличились на 33,9 млн. долларов по сравнению с декабрем и достигли 1,36 млрд. долларов. Это немногим выше прироста в январе 2019 года, составлявшего 23,9 млн. долларов. В данном случае влияние ставок незначительное, так как ставки по подобным депозитам уже давно близки к нулю.

Таким образом, валютные сбережения населения и предприятий РБ в январе сократились на 219,2 млн. долларов.

Резервы уходят на уплату долгов

Кроме предприятий, теряло валюту и государство. В январе текущего года международные резервные активы РБ снизились на 150,4 млн. долларов и составили на 1 февраля 9,24 млрд. долларов. Как сообщили в Национальном банке РБ, снижение резервов объясняется погашением правительством и Нацбанком своих внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 556 млн. долларов.

При этом резервные активы в иностранной валюте в январе увеличились на 69 млн. долларов – до 5,63 млрд. долларов. Но прочие активы в иностранной валюте сократились на 351,3 млн. долларов и составили на 1 февраля 584,5 млн. долларов. А стоимость золота, входящего в состав резервов, увеличилась за месяц на 133,4 млн. долларов и достигла 2,52 млрд. долларов. Этот прирост обеспечен не добавлением физического золота в резервы, а увеличением его цены на мировом рынке. То есть резервы валюты, без учета золота, в январе сократились не на 150,4 млн. долларов, а на 283,8 млн. долларов.

Таким образом, всего за 1 месяц страна потеряла 503 млн. долларов (банковских депозитов и государственных валютных резервов).

Несмотря на снижение в январе, международные резервные активы Беларуси на 1 февраля текущего года оказались намного выше запланированного уровня. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики РБ, на конец года они должны составить не менее 7,3 млрд. долларов. Это почти на 2 млрд. долларов меньше текущей величины резервов, то есть у страны есть довольно значительный запас валюты.

По-видимому, поэтому правительство и Нацбанк сохраняют спокойствие. В частности, глава Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 12 февраля заявил, что величина золотовалютных резервов на конец 2020 года будет ближе к текущему уровню, чем к уровню, заложенному в документах, который соответствует консервативному сценарию развития событий в мировой и белорусской экономиках.

Столь же оптимистичен и министр финансов РБ Максим Ермолович. 17 февраля он встречался с президентом РБ Александром Лукашенко и сообщил, что в бюджете достаточно средств для того, чтобы исполнить в текущем году все социальные обязательства, взятые на себя государством, а также на платежи по внешнему долгу. Это действительно так. Значительная часть внешнего долга РБ может быть рефинансирована. Так, Максим Ермолович рассказал, что в настоящее время Минфин ведет подготовительную работу по размещению белорусских еврооблигаций, и в ближайшее время техническая готовность к выходу страны с ними на рынок будет достигнута. Если ситуация окажется благоприятной, то Минфин разместит облигации. Речь идет о сумме в 1-1,2 млрд. долларов.

Предприятия теряют и рубли

С чисто финансовой точки зрения позиции Беларуси пока выглядят вполне прочными. Но главы финансовых ведомств не учитывают субъективный фактор. Кризис в отношениях РБ и РФ может углубиться, так как Александр Лукашенко и Владимир Путин явно не собираются уступать друг другу. Белорусский президент, похоже, надеется на то, что перспектива усиления экономических связей Беларуси с западными странами напугает российского президента. Но российскому президенту вряд ли понравится то, что его запугивают.

А это означает, что экономические отношения двух стран, скорее всего, будут продолжать ухудшаться. Следует учитывать и субъективный фактор: население и предприятия Беларуси, наблюдая все это, будут все больше беспокоиться и стараться переводить свои сбережения в валюту.

Пока, правда, этого не происходит, по крайней мере, в значительных объемах. В январе текущего года срочные рублевые вклады населения в белорусских банках увеличились по сравнению с декабрем на 133,7 млн. рублей (до 5,27 млрд. рублей), что превысило прирост за январь 2019 года, равный 92 млн. рублей. Переводные рублевые депозиты физических лиц, то есть, в основном, средства на их расчетных счетах, в январе сократились на 86,9 млн. рублей – до 2,94 млрд. рублей. В январе прошлого года снижение было намного больше: 373,7 млн. рублей.

В то же время, белорусские предприятия в январе потеряли своих рублевых депозитов на 1,16 млрд. рублей. Это отчасти сезонное явление, но в январе 2019 года их вклады сократились не так значительно: на 0,67 млрд. рублей, то есть почти в 2 раза меньше. Таким образом, и рублевые ресурсы белорусских предприятий в текущем году пострадали от нефтяного кризиса. А ведь это только начало.