Российский Минтруд дополнил список профессий для упрощенного получения гражданства. Теперь в нем 135 профессий вместо 74.

Список дополнен рядом врачебных специальностей, пишет РБК. Россия готова выдавать российские паспорта по упрощенной процедуре онкологам, в том числе детским, бактериологам, неврологам, гинекологам (ранее — только акушеркам), офтальмологам, кардиоревматологам, оториноларингологам (ЛОР), фельдшерам скорой помощи, врачам по паллиативной помощи, анестезиологам-реаниматологам, детским и подростковым психиатрам (до этого упоминались только взрослые), стоматологам, наркологам, хирургам и фтизиатрам (занимаются лечением туберкулеза). Кроме того, впервые в перечень включены врачи-ветеринары.

На упрощенный порядок получения гражданства также смогут претендовать гидромелиораторы, зоотехники, рыбоводы, трактористы, различные инженеры, механизаторы, энтомологи, учителя и журналисты (корреспонденты и редакторы). Новый перечень составлялся на основании «предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

В январе этого года в российском МВД допустили упрощение получение гражданства, в частности исключение из данной процедуры тестирования на знание русского языка для жителей Украины и Беларуси. Кроме того, у жителей этих бывших советских республик, а также у граждан двух других стран — Казахстана и Молдавии — может появиться возможность получать гражданство России после выдачи им вида на жительство.