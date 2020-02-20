Беларусь занимает 9 место в глобальном индексе милитаризации (GMI), представленном 19 февраля Боннским международным центром конверсии (BICC). В рейтинг вошло 154 государства, у которых оценивались численность армии и населения, военные расходы и их соотношение с ВВП, общий уровень экономического развития и госуправления.

Первое место в индексе принадлежит Израилю, где при 9 млн жителей численность вооруженных сил составила 169 тыс. военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы составляют 4,3% ВВП.

В топ-10 также вошли (в порядке убывания) Сингапур, Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан.

В Беларуси, по подсчетам экспертов, соотношение уровня военных расходов к ВВП составляет 6%, военнослужащих к численности населения – 5,6%, а тяжелого оружия к населению – 2,9%.

США в рейтинге заняли 31-е место. Их военные расходы составляют всего 3,2% ВВП.