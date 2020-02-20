Население Беларуси составляет чуть более 9,4 млн человек.

Такие первые данные проведенной в прошлом году переписи озвучила сегодня председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает БЕЛТА.

Численность населения Беларуси, по данным текущего учета, на 1 октября 2019 года составляла 9 454 790 человек, а по данным переписи — 9 413 446 человек. Корректировка численности населения с помощью переписи показала прирост только в Минске и Минской области.

Столица стала городом-двухмиллионником: в Минске, согласно переписи, проживают более 2018 тыс. человек. Далее по численности идет столичный регион — свыше 1471 тыс., Гомельская область — более 1388,5 тыс., Брестская — более 1348 тыс., Витебская — более 1135,7 тыс., Гродненская — свыше 1026,8 тыс. Самая малочисленная — Могилевская область с 1024,7 тыс. жителей.

Перепись населения Беларусь проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее».

Возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек.

Перепись населения проводится раз в 10 лет.