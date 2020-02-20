Белорусский дуэт стал только 15-м в одиночной смешанной эстафете на проходящем в эти дни в итальянском Антхольце чемпионате мира по биатлону, передает Sputnik.

Эстафетная гонка состоялась в четверг 20 февраля. Победу в ней праздновали спортсмены из Норвегии – Марте Ройселанд и Йоханнес Бё. Серебряные медали достались биатлонистам из Германии – Франциске Пройс и Эрику Лессеру, бронзовые – французам Анаис Бескон и Эмилену Жакелену.

Выступавшие за Беларусь Анна Сола и Никита Лобастов на финише отстали от победителей на 2 минуты и 11 секунд.

Пока у сборной республики на текущем чемпионате в Италии медалей нет. У спортсменов впереди еще два соревновательных дня – в субботу состоятся мужская и женская эстафеты, а в воскресенье – масс-старты.