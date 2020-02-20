Концерн «Белнефтехим» подтвердил информацию о покупке еще двух танкеров нефти с перевалкой в Литве.

«Да, подтверждаю», — заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко «Интерфакс-Запад» в четверг.

Вместе с тем он отметил, что пока не может назвать страну-продавца нефти.

Ранее BNS со ссылкой на «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) сообщило, что в Клайпеду (Литва) в марте придут еще два груза нефти для Беларуси — два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти.

По словам представителя ж/д компании Мартинаса Бурбы, нефтетрейдер «Белорусская нефтяная компания» (БНК) информировал железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Менеджер Klaipedos nafta (оператор нефтетерминала в Клайпеде) по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Со ссылкой на белорусский НПЗ «Нафтан» сообщалось, что объем партии составляет 86 тыс. тонн, это нефть сорта Johan Sverdrup. Вся нефть будет переработана на «Нафтане».

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

Лукашенко также заявлял, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.

Кроме того, с Украиной обсуждается транзит нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу «Одесса-Броды».

С 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева — «Русснефтью» и «Нефтисой».