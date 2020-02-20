Авиакомпания «Белавиа» приобретает три самолета нового поколения Embraer E195-Е2. Лизинговый договор на поставку подписали в Минске сегодня, 20 февраля.

Прибытие первого из трех самолетов с завода-изготовителя ожидается в декабре 2020 года, двух следующих — в начале 2021-го, передает БЕЛТА.

Самолет E195-Е2 рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассной конфигурации: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе.

Новые самолеты в первую очередь будут эксплуатироваться на маршрутах в Лондон, Барселону, Астану, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам. В «Белавиа» отмечают, что пополнение флота должно способствовать дальнейшему снижению стоимости билетов.

Самолеты нового поколения должны быть еще более комфортными для пассажиров. Расход топлива у них ниже на 25%, чем у Embraer E195 первого поколения.

В 2020 году «Белавиа» начнет летать в Вену, Ташкент, Актау, в летний сезон добавятся маршруты в курортный город Испании — Реус. Авиаперевозчик намерен расширять чартерные программы и выполнять их из всех областных центров.