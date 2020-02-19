Археологи рядом с собором обнаружили уникальную для Бельгии находку – оссуарии, которые отнесли к XVII-XVIII векам.
В бельгийском городе Гент археологи у собора Святого Бавона раскопали стены, которые были выложены из человеческих костей, пишет The Brussels Times.
Стены состоят преимущественно из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между костями заполнено человеческими черепами.
Ученые отнесли останки ко второй половиной XV века, а стены были построены примерно в XVII-XVIII в.в.
Специалисты считают, что стены из необычного «строительного» материала воздвигли после того, как расчистили церковное кладбище для новых захоронений. Кости же не выбросили, а сделали из них оссуарии — специальные места для хранения скелетированных останков.
«Эта находка уникальна в Бельгии», — подчеркнул сделавший находку археолог Рубен Виллаэрт.
Руководитель проекта Джаник Де Грайз добавил, что «с таким мы еще не сталкивались».