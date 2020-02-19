В Беларуси активисты создали петицию о запрете на въезд на территорию страны граждан Китая и других иностранцев, которые недавно посещали Китай.

Авторы петиции ссылаются на тот факт, что многие страны уже предприняли такие меры из-за распространения коронавируса. Авиасообщение с КНР закрыли 18 государств, 9 стран вовсе запретили въезд китайцам и иностранцам, которые в последнее время пребывали на территории Китая.

«Мы не желаем подвергать подобной опасности себя и свои семьи. Мы выступаем против принятия еще около 700 китайских студентов до стабилизации ситуации», – написали авторы петиции.

Министерство здравоохранения не рассматривает вопрос запрета на въезд Беларусь. Студенты из Китая проходят карантин, остальные граждане могут свободно пребывать и без ограничений передвигаться по стране.

Петицию уже подписали 1500 человек. Спустя 5 дней она будет направлена в Министерство здравоохранения и Совет министров.