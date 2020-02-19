Украина может обеспечить поставки нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» и железнодорожным транспортом, заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим, пишет интернет-газета Naviny.by.

Он отметил, что «разговоры ведутся», и в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. «Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно», — сказал Кизим.

Как напомнил дипломат, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.

«Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», — заявил Кизим.