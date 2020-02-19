Ограничения в экспорте китайской продукции, вызванные распространением коронавируса, сказались на мировых цепочках производства. Коронавирус уже ударил по мировому рынку калийных удобрений, а в последние дни про проблемы с доставкой продукции стали говорить импортеры. Китайские компании задерживают поставки из-за сложностей в логистике или вынужденной временной остановки производств и офисов. С учетом масштабов импорта китайской продукции многие производители, в том числе белорусские, рискуют столкнуться с дефицитом сырья и комплектующих от своих китайских партнеров, пишет TUT.BY.

Если фабрики не вернулись к работе

В результате распространения в Китае коронавируса закрыт на карантин многомиллионный город Ухань, с ограничениями в перемещении столкнулись жители и компании всей провинции Хубэй. Большое число компаний приостановило работу, сотрудникам продлили новогодние каникулы, которые должны были завершиться еще 10 февраля. Экспорт продукции из КНР сократился. А из-за высокой интеграции китайской экономики в мировую проблемы местных производств опосредованно сказываются на работе компаний в разных странах. Они не могли не отразиться и на работе белорусских предприятий, которые закупают в Китае сырье и комплектующие. Больше всего из КНР импортирует отечественный автопром, но зависят от таких поставок также легкая промышленность и производители техники.

Компания Conte, крупнейший в стране производитель чулочно-носочных изделий, испытывает неудобства, вызванные временным сокращением поставок оборудования.

— Есть грузы, которые мы не можем забрать в связи с тем, что наши отправители (продавцы) не могут выписать отгрузочные документы, так как им по закону запрещено находиться в офисе, — прокомментировала начальник отдела снабжения компании Conte Наталья Дудина.

Производство их партнеров уже начало работать, но остаются закрытыми офисы, и с этим связаны задержки.

Ранее о задержках поставок тканей, вызванных закрытием предприятий в Китае, сообщал директор швейной фабрики «Славянка» Теймураз Бочоришвили.

Производства побегут из Китая?

Проблема не обошла стороной и хардверные компании, которые ощущают снижение возможностей в поставках китайских компонентов в Беларусь, а также с поставками белорусской продукции в КНР, пишет dev.by.

Директор по маркетингу разработчика электроники и программного обеспечения компании Promwad Юрий Росолько сообщил TUT.BY, что компания хоть и не закупает комплектующие в Китае, но тесно связана с местными производителями, поэтому ощущает последствия влияния коронавируса на работу местных компаний и на себе.

Представители компании надеются, что 24 февраля хотя бы один из китайских партнеров вернется к работе. Пока же задержка в производстве, вызванная вынужденной приостановкой работы китайских предприятий, составила уже три недели.

— Такая задержка не очень критична для бизнеса. Но мы, конечно, хотели бы делать все в срок и никого не подставлять. Хотя, судя по последним новостям, с этим столкнулись не только мы. Все, у кого производство расположено в Китае, начиная от Apple и заканчивая хоккейными клюшками, испытывают трудности, потому что основные производственные мощности — там, — сообщил представитель Promwad.

В связи со сложившейся ситуацией Promwad прорабатывает возможный перенос производственных мощностей в Беларусь и страны ЕС.

— Думаю, эта тенденция будет носить массовый характер и большинство компаний так или иначе займутся диверсификацией производственных мощностей в пользу производства ближе к клиенту, то есть на рынки ЕС и США, — считает Юрий Росолько.

А вот производитель легковушек «БЕЛДЖИ» не столкнулся ни с какими трудностями на китайском направлении, сообщили в пресс-службе компании.

— Перебоев с поставками комплектов не было, в первую очередь потому, что у нас был запас. Даже если какие-то сроки немного сместились, на производственный процесс это никак не влияет. Производство загружено полностью, в ассортименте есть достаточно автомобилей. Единственное, первая партия Geely Coolray раскуплена. Ждем вторую для производства. Но с этим тоже не ожидаем каких-то больших проблем, — объяснил представитель пресс-службы «БЕЛДЖИ».