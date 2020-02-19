Сотрудники МЧС спасли ребенка из наручников

18 февраля в службу МЧС обратились встревоженные родители с просьбой о помощи снять наручники с ног ребенка.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что четырехлетний мальчик играл с алюминиевыми наручниками, надел на ноги и защелкнул. Как пояснили родители, они около часа пытались самостоятельно их снять, но безрезультатно и решили призвать на помощь спасателей.

Мальчик спокойно сидел и ждал помощи, а когда увидел спецоборудование, заплакал. Тогда работники МЧС решили использовать более простые инструменты, чтобы не пугать ребенка. С помощью напильника и плоскогубцев перерезали наручники и освободили мальчика.

Процедура длилась не долго, около 15 минут, после чего мальчик улыбнулся и сказал: «Вырасту и пойду работать спасателем» .