Президент Египта вручил Лукашенко меч, а в подарок получил Коран

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко сделал ему подарок — египетский меч, передает БЕЛТА.

Как пояснили главе белорусского государства, рукоятка меча сделана из редкого африканского дерева, инкрустированного медью.

Александр Лукашенко подарил коллеге Коран.

Еще один необычный подарок — совместная фотография с одним из работников Светлогорского ЦКК египтянином Феди Халилем, который уже около семи лет живет с семьей в Беларуси.

Лукашенко познакомился с ним, посещая недавно это предприятие. «Мы тебя там вспомним. И даже президенту ас-Сиси об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу», — пообещал египтянину в Светлогорске президент.