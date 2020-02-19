Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица спросил российского постпреда Василия Небензю, «хотят ли русские войны?», процитировав отрывок из одноименного стихотворения поэта Евгения Евтушенко, сообщает «Громадське».

Кислица отметил, что специально для Небензи перейдет на русский и напомнил, что Евтушенко родился в Иркутской области в семье балтийского немца и при рождении имел фамилию Гангус.

«Вернувшись из поездки на Запад, в самый разгар холодной войны написал «Хотят ли русские войны?». Я процитирую: «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны», — сказал представитель Украины.

Кислица добавил, что ответ на этот вопрос в сегодняшних условиях даст парад 9 мая в Москве.

«Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники. Того Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как видим, не из умов. «Но как из наследников Сталина, Сталина вынести», написал тот же Евтушенко в 62-м году, и продолжил: «Пусть мне говорят — успокойся, спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле. Мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее», — сказал украинский дипломат.

Он также отметил, что сегодня набирает обороты прославление Сталина и его имя «отбеливают».

«Когда растут как грибы памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 30-х годов, я хочу завершить свое выступление вопросом к российскому представителю:« Так хотят ли русские войны?», — резюмировал Кислица.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця процитував вірша поета Євгена Євтушенка «Хотят ли русские войны», звертаючися до представника Росії Василя Небензі з приводу параду на 9 травня у Москві pic.twitter.com/2lcKqyT9W9 — hromadske (@HromadskeUA) February 18, 2020

18 февраля состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия.