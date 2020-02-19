Скайдайвер Винс Реффет взлетел на реактивном ранце-крыле с четырьмя небольшими реактивными двигателями над Дубаем на высоту 1,8 км, сообщается на сайте компании Jetman Dubai.

Сначала пилот Jetman взлетел на высоту пяти метров над водой на пляже Джумейра и провисел в воздухе примерно 100 секунд, демонстрируя способность управлять полетом, после чего он вернулся на взлетную полосу. Затем Реффет снова взлетел и начал разгоняться, направляясь в сторону небоскребов у берега. Средняя скорость полета, который длился три минуты, составила 240 км/ч. Спустившись на высоту 1,5 км, Реффет раскрыл парашют и вернулся на землю.

«Это первый случай, когда пилот Jetman совместил безопасное зависание на небольшой высоте и высший пилотаж на большой высоте в одном полете», — сообщает компания.

Над технологией, позволившей совершить этот полет, работали инженеры Мохаммед Рашид Чембанканди (Индия), Андре Бернет (Швейцария) и Маттье Кортуа (Франция). Сопло с управляемым вектором тяги, которое они сконструировали, позволяет пилоту контролировать отклонение от вертикальной оси. Таким образом человек может управлять устройством на всех этапах полета без каких-либо дополнительных электронных стабилизаторов.

Винс Реффет в 2002 году вошел в национальную команду Франции по фрифлаю (одно из направлений парашютизма). В 2004 году он стал чемпионом мира в этом виде спорта, также выиграл золотые медали на чемпионатах мира в 2005, 2006, 2008 и 2009 годах. С 2009 года работает с летчиком и изобретателем реактивных ранцев Ивом Росси. В 2015 году они совершили парные полеты вокруг небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.