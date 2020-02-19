Новым ведущим программы «На самом деле» на российском Первом канале будет актер Тимур Еремеев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, именно он станет преемником Дмитрия Шепелева, который 18 февраля сообщил об уходе с Первого канала.

36-летний Еремеев участвовал в «Пусть говорят», другой передаче Первого канала, но не в качестве ведущего. В программе он доказывал, что является внебрачным сыном советского актера Спартака Мишулина. Для этого мужчина согласился на ДНК-экспертизу.

Летом 2019 года в эфире Первого канала выходил проект Еремеева под названием «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым», посвященный документальным расследованиям о звездах XX века. Как сообщает «КП», Еремеев играет в театре, а также снимается в кино и сериалах, среди которых «Кухня» и «Отель Элеон».

Шепелев вел ток-шоу «На самом деле» с 2017 года. По его словам, решение об уходе было принято по обоюдному согласию. В октябре 2019 года ведущий признавался, что недоволен своей работой и считал текущий формат неподходящим для него.