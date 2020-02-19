Народному артисту Беларуси и СССР, лауреату Государственной премии Беларуси Геннадию Овсянникову сегодня исполняется 85 лет.

Геннадий Овсянников знаком едва ли не каждому белорусу. В созвездии мастеров купаловской сцены почетное место занимает его яркий, самобытный талант. Прославленный театр — единственный в судьбе артиста. Ему он посвятил 63 года творческой жизни.

Родился Геннадий Степанович Овсянников 19 февраля 1935 года в Могилеве. После окончания семилетки он поступил в Могилевский машиностроительный техникум, но вскоре понял, что это не его призвание. Бросив техникум, он поступил в Рижское мореходное училище. Проучившись около года, юноша понял, что и море не его стихия. Геннадий Овсянников вернулся в Белыничи Могилевской области, где решил доучиться в десятилетке. Школа в райцентре славилась художественной самодеятельностью и драмкружком. Ни один школьный концерт не проходил без его участия. Он читал басни, разыгрывал комедийные сценки.

Получив аттестат зрелости, в 1953 году Геннадий Овсянников поступил в Белорусский театрально-художественный институт. Ему посчастливилось учиться у прекрасного педагога и режиссера Константина Санникова. В дипломных спектаклях молодой артист создал несколько интересных и ярких образов.

После окончания института в 1957 году Овсянников был приглашен в труппу Белорусского театра имени Янки Купалы. Слава и признание пришли к актеру не сразу — много лет ему пришлось проходить «школу массовых сцен». Каждый вечер выходил артист на сцену, был занят почти во всех спектаклях. К нему с уважением относились коллеги, его любили зрители, он получал благодарности, премии от администрации театра, его отмечали критики как интересного и обаятельного мастера эпизода. Его персонаж в спектакле «Еще раз про любовь» Эдварда Радзинского был блестящим и запоминающимся. Важной на тот период для артиста стала роль Джипа в спектакле «Что тот солдат, что этот» Бертольта Брехта. Роль совсем маленькая, но актер проявил изобретательность, фантазию, что в итоге воплотилось в образе жестокого и бездушного типа. Много лет этот спектакль не сходил со сцены, в нем менялись исполнители, но роль Джипа неизменно играл Геннадий Овсянников, постоянно наполняя ее новыми деталями.

Наиболее значительные образы артист создал в национальной драматургии и классическом русском и зарубежном репертуарах. Это Авдей в спектакле «Страсти по Авдею» Владимира Бутромеева, Мурашко в «Мудромере» и Терешка Колобок в «Трибунале» Николая Матуковского, Василь в «Вечере» Алексея Дударева, Пустаревич в «Павлинке» Янки Купалы, Бобчинский и Собакевич в спектаклях «Ревизор» и «Чичиков» по Гоголю, Юсов «В доходном месте» Островского, Чебутыкин в «Трех сестрах» Чехова, Шут в спектакле «Конец — делу венец» по Шекспиру и многие другие.

Где бы ни играл артист, в Минске, на гастролях, он всегда ответственно относится к работе. Его творчеству присущи свобода самовыражения, импровизация, способность четко и органично передавать этнографические черты персонажа, сочный народный юмор, точность психологического и пластического рисунка роли.

Работу в театре актер совмещал с работой на телевидении, в студии радиотеатра, в телевизионных постановках. Имя Геннадия Овсянникова хорошо знают и любители кино. Он снимался в таких известных кинофильмах, как «Долгие версты войны», «Последнее лето детства», «Пламя», «Дунечка» и других. Его голос знают даже дети: в детских передачах Овсянников исполнял роли Каменного угля и Горохового супа. Также он озвучивал мультфильмы, среди последних — «Зимовье зверей», «Как Нестерка небылицы рассказывал», «Приключения Нестерки».

Геннадий Овсянников за весь период творческой деятельности сыграл в театре, кино и на телевидении более двухсот ролей. Он смог своим талантом показать со сцены драматические и трагические судьбы простых людей. В 1988 году артист стал лауреатом Государственной премии Белорусской ССР. В 1990 году о его жизни и деятельности был снят фильм «Такой вот Овсянников», а в 1991-м ему было присвоено высокое звание народного артиста СССР. В 1995 году талантливый артист был награжден медалью Франциска Скорины, а в 2006-м — орденом Франциска Скорины. В этом же году артист получил приз «Хрустальная Павлинка» Союза театральных деятелей Беларуси.

В 2008 году Геннадий Овсянников стал лауреатом премии президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». В 2015 году артист был награжден медалью ЮНЕСКО «Виктор Гюго», а в 2016-м — Геннадию Степановичу был вручен спецприз президента «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

В свои 85 лет Геннадий Овсянников полон сил и энергии. Он продолжает выступать и радовать зрителей яркими образами на сцене Белорусского театра имени Янки Купалы.

Геннадий Овсянников — большой мастер сцены, честь и слава белорусской театральной школы. Спектакли и фильмы с участием замечательного артиста стали классикой отечественного искусства.