Наши соотечественники, которые провели в России две недели на карантине, возвращаются на родину.

Эвакуированные из Китая и находившиеся в России на карантине граждане Беларуси здоровы, они направляются домой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

«Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой, — отметили в дипмиссии. — Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса».

Российские военные самолеты 5 февраля доставили из китайского Уханя в Тюмень более 140 человек, среди которых были и десять граждан Беларуси. Они провели две недели на карантине в специальном санатории под Тюменью.