Народному артисту России, известному композитору и музыканту Юрию Антонову сегодня исполняется 75 лет.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего. Хотя Юрий Михайлович носит звание народного артиста России, в Беларуси его всегда считали своим.

Детство Антонова прошло в Молодечно. После окончания местной музыкальной школы, он поступил в Молодечненское музыкальное училище (сегодня — Молодечненское государственное музыкальное училище им.М.К.Огинского) по классу народных инструментов. Затем Антонов преподавал в одной из детских музыкальных школ Минска, работал в Белорусской государственной филармонии. После службы в армии вернулся в филармонию и организовал свой первый коллектив. В 1967 году стал музыкальным руководителем ансамбля «ВИА-67», который аккомпанировал Виктору Вуячичу. В этот минский период творчества одно время в коллективе Юрия Антонова состоял гитаристом Владимир Мулявин, приехавший из Свердловска.

В 1969 году Юрия Антонова пригласили в легендарный ленинградский ансамбль «Поющие гитары».

В 1971 году Юрий Антонов переехал в Москву и начал выступать в ансамбле «Добры молодцы», затем его пригласили солистом-вокалистом в оркестр под управлением Анатолия Кролла. Вскоре Юрий Антонов организовал свою собственную группу «Магистраль». С этим коллективом он гастролировал по всей стране с сольной программой.

Стремительный взлет карьеры случился у Юрия Антонова в начале 1980-х годов — его песни превзошли по популярности даже хиты звезды первой величины того времени Аллы Пугачевой. «20 лет спустя», «Под крышей дома твоего», «Море, море», «Я вспоминаю», «Белый теплоход», «От печали до радости», «Зеркало», «Пройдусь по Абрикосовой» и многие другие песни Антонова распевал весь Советский Союз.

В 1990-х годах Антонов участвовал в телефестивалях «Песня года» со своими песнями прошлых лет «Проливные дожди», «А в жизни все быстротечно», «Этот перекресток», «Почтовый ящик».

В 2001 году состоялась презентация альбома «Нет тебя прекрасней» с песнями, записанными в 1995 году совместно с оркестром Михаила Финберга на праздновании 50-летия Юрия Антонова и 30-летия его творческой деятельности.

Сегодня дискография артиста насчитывает более 50 альбомов и миньонов. Юрий Антонов также является автором музыки ко многим кинофильмам, среди них — «Берегите женщин», «Прежде, чем расстаться», «Салон красоты», «Приказ», «Незнакомая песня», «Хищники», «Дураки умирают по пятницам» и др. Совместно с поэтом Михаилом Пляцковским им был написан детский мюзикл «Приключения кузнечика Кузи».

По словам самого Юрия Антонова, он ни разу не был уличен в использовании фонограммы — всегда поет только вживую. Творит композитор и певец в уединении в своем подмосковном доме в окружении многочисленных кошек и другой живности — Юрий Антонов известен любовью к бездомным животным. Что же касается подробностей из его личной жизни, то здесь певец немногословен: «Я был женат три раза, сейчас у меня временное затишье».

За большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность Юрий Антонов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденами Почета. За большой личный вклад в укрепление культурных связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в 2010 году указом Президента Республики Беларусь Юрий Антонов награжден орденом Франциска Скорины. На Площади звезд в Москве заложена «Звезда Юрия Антонова», а одной из звезд в созвездии Рыб присвоено его имя.